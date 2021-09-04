環球金融雜誌（Global Finance）即將公布2021全球主要國家央行總裁評比，我央行總裁楊金龍這次拿到A-，沒有連莊拿A。完整評比報告內容，將在10月的雜誌印刷版發布。對此，金融人士認為，主要應是去年下半年進場阻升新台幣，台灣因此被美國財政部列入匯率操縱國加強觀察名單有關。

根據環球金融雜誌發布的評比，今年拿到A級的總裁有中國大陸人民銀行行長易綱、歐洲央行（ECB）總裁拉加德，還有巴西、保加利亞、加拿大、智利、捷克、科威特、摩洛哥等國總裁。其中易綱在2019年首次評比只拿到C，2020年升至B，今年一舉拿A，顯示過去一年來的表現受肯定。另首次評比的ECB總裁拉加德即拿到A，代表在疫情衝擊下，歐洲央行貨幣因應對策表現佳。

楊金龍今年拿到A-，回顧就任二年前、2019年首次評比時，一舉拿下最高榮耀的A級，創下央行總裁史的最佳成續；2020年疫情肆虐全球，再拿第二個A，今年略降至A-，仍是不錯的成績。今年同樣拿到A-的美國聯準會（Fed）主席鮑爾，已連莊二年A-。其他還有哥倫比亞、喬治亞、以色列、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、巴拉圭、卡塔爾、南非等國央行總裁都是A-。另去年拿A的南韓央行總裁李柱烈，今年連A-都沒拿到。

金融人士認為，今年的評比期間，包含去年9月發布評比之後的觀察紀錄，2020年因疫情衝擊，各國祭出無限量化寬鬆（QE）救經濟，熱錢大肆外溢到疫情相對穩定的台灣，加上台商資金大量回流，及中美貿易戰的轉單效應，造成資金短期內集中且大量匯入，新台幣強勁升值，波動幅度擴大，不利匯率及國內金融市場的穩定。央行基於職責進場大量買匯力穩匯率，因此符合美國財政部匯率操縱國三項標準，列為加強觀察名單。

美國財政部匯率操縱國三個條件，包括對美國年貿易順差超過200億美元、外匯干預超過國內生產毛額（GDP）的2％、經常帳順差超過GDP的2％。根據央行在立法院財委會業務報告發布的統計，2020年下半年淨買匯金額352億美元，全年淨買匯金額391億美元。

環球金融雜誌2021年央行總裁評比標準，共對101個央行總裁進行評比，主要就通膨控制與經濟增長目標，透過貨幣穩定和利率管理，在貨幣政策上表現的評比。評分標準採類似美國學校的學生評分制度，共A至F等五級，A代表「優異」的最高榮耀，F代表「不及格」。

(時報資訊)