美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周宣布今年底前將縮減購債，但表態不急於升息的溫和言論，讓市場鬆了一口氣，資金湧入晶圓雙雄聯電、台積電，台股3日更大漲近200點，重回1萬7,500點之上。除了外資翻多大舉加碼，內資投信也持續買進，展望下周，分析師建議可參考外資、投信雙資偏多的燙金股，包括聯電、中鋼、台積電等15檔。

台新投顧副總黃文清表示，外資本周積極回補台股909億元，買超金額比前一周230億的力道更強，資金歸隊來自台積電宣布漲價利多，緊接著外資相繼發布看好聯電的投資報告，再加上美股那斯達克指數頻創新高，多方資金力挺下，台股3日成功站回季線及17,500點。

永豐投顧總經理李學詩指出，台股周K連兩紅，多方訊號強烈，但因逢17,600點的高檔套牢區，行情高檔震盪，建議投資人鎖定績優電子股，採取不追價逢低承接策略。

展望下周選股方向，分析師建議挑選本周外資、投信加碼股，但剔除3日外資、投信減碼的個股有：聯電、中鋼、台積電、富邦金、台泥、欣興、華邦電、晶宏、景碩、創意、雙鴻、中化生、環球晶、祥碩、紘康等股。黃文清表示，獲雙資青睞的個股包括晶圓雙雄、鋼鐵、水泥、金控、ABF載板及矽晶圓等，均是該產業領域的龍頭股，具有指標性意義。

富邦金近期利多不斷，除了國際信用評等機構穆迪（Moody's）宣布調升富邦金展望從負向調升為穩定，本業獲利更令市場驚艷，累計前7月稅後淨利達1,061.84億元，超越去年一整年，每股盈餘（EPS）10.1元創新高，吸引外資進駐。

欣興、景碩為ABF載板龍頭大廠，適逢第三季智慧機出貨旺季，市場需求強勁，均與客戶簽訂長期供貨合約，隨著產能擴增，營運續揚。雙鴻為散熱大廠，曾是2020年的黑馬股，股價沉寂一段不算短時間，近期外資及投信回頭布局，看好理由是伺服器及智慧機VC散熱將驅動營運重返成長軌道。（相關新聞見A3）

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意