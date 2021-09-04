美國2018年起限制中國太陽能電池進口，中方向世界貿易組織（WTO）提告，2日遭WTO裁定駁回，美方勝訴。此外，中國駐美使館3日敦促美方盡快正式全面列管芬太尼類物質，強調個別美國政客和媒體不斷炒作「美國芬太尼主要來自中國」等不實內容，完全是不負責任和違背客觀事實。

美國前總統川普於2018年以損害國內產業為由，實施加徵關稅和配額制度，限制中韓等國太陽能板進口數量，為期4年，稅率由最初的30％逐年下調，適用於太陽能模組和太陽能矽晶電池板。

中方為此向WTO提告，指控美國設限措施，未能證實進口增加與產業受損之間的因果關係。由3人組成的WTO爭端解決小組合議，於日內瓦時間2日駁回中國全部4項指控，裁定美方的措施沒有違反全球貿易規定。

美國貿易代表戴琪對此發表聲明回應，歡迎WTO爭端解決小組裁定中方的法律挑戰毫無根據，並駁回訴訟。

此外，中國駐美使館發言人3日表示，毒品是全人類公害，中國政府始終對毒品問題堅持「零容忍」態度，嚴厲打擊製販毒等各類毒品犯罪。中方近年來一直在依法、坦誠地協助包括美方在內的國際社會應對芬太尼類物質濫用問題。

發言人說，前年5月1日，中國政府率先全球正式全面列管芬太尼類藥物。相反，美國作為全球芬太尼問題最顯著國家、也是全球芬太尼類藥物最大生產國和使用國，至今卻未正式全面列管。

去年5月22日，在沒有任何證據下，美國商務部將中國物證鑑定中心、國家毒品實驗室等列入實體清單制裁，嚴重影響中方芬太尼類物質檢驗鑑定工作。中方已通過多種管道向美方表達嚴重關切和抗議，敦促美方盡快糾正這一錯誤做法。

使館發言人稱，美國芬太尼濫用問題根源在自身，嫁禍於人無益於解決問題。美方絕不能一方面感謝中方支持與幫助，另一方面又企圖指摘汙衊中方，變本加厲負面炒作；希望美方正視自身問題，拿出切實可行的解決辦法。

(時報資訊)