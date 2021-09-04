歐洲議會外交委員會1日壓倒性通過「歐盟-台灣政治關係與合作」報告草案及修正案。大陸駐歐盟使團、大陸外交部、國台辦、全國人大、全國政協外事委員會2日相繼對此發表聲明堅決反對。大陸國關學者指出，歐洲在全球供應鏈調整過程中發現了台灣的新價值，近期歐台關係確實有所提升，未來還可能影響歐盟對中政策的調整。

歐洲議會外交委員會日前高票通過的「歐盟-台灣政治關係與合作」報告暨相關修正提案，其中建議將「歐洲駐台北經貿辦事處」更名為「歐盟駐台灣辦事處」，以反映雙方密切合作的雙邊實質關係。

歐洲議會涉台決議 人大反對

對此，大陸全國人大外事委員會2日發表聲明指出，該報告內容遠遠超出歐盟對台展開非官方交流合作的範疇，嚴重違反「一個中國原則」，損害中歐互信與合作，中國全國人大對此表示堅決反對。一個中國原則是中歐建交和發展雙邊關係的政治基礎，中歐雙方發布的各類文件和聲明中，歐方均重申一個中國原則，歐洲議會作為歐盟的重要機構之一，理應恪守有關承諾。

聲明強調，台灣問題是中國的內政，涉及中國核心利益。中國人民實現祖國統一的決心不可動搖。敦促歐洲議會充分認識台灣問題的高度敏感性，在涉台問題上謹言慎行，避免影響中歐關係政治基礎和雙方互信。

歐盟內部意見不一 相互牽制

中國人民大學歐盟研究中心主任王義桅2日表示，疫情之後，歐盟認為經濟過於依賴中國太危險。在此背景下，歐洲發現了台灣在全球供應鏈中的新價值，其中包括台積電在半導體晶片占三分之一以上的生產等。

王義桅表示，現在不論是美國或歐洲，都在不斷打「台灣牌」，希望迫使中國在別的問題上讓步，例如氣候問題、隱私權保護和資料安全問題等。當前歐台關係確實在提升，這或許會影響歐盟對華政策的調整。

但王義桅也強調，歐盟執委會、歐洲議會和歐洲理事會相互牽制。歐洲理事會肯定會反對歐洲議會外交委員會的前述決議，因為歐盟27個成員國的意見不一，匈牙利等國也不願意得罪中國。歐盟執委會則比較務實，會從經濟層面考慮問題，不會希望「中歐投資協定」被意識形態搞砸。

(時報資訊)

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