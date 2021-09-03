9月進入發債旺季，美國企業磨拳擦掌，準備在勞動節後大舉到資本市場籌資。美國銀行全球研究部（BofA Global）預估，9月投資級企業債發行規模，料將達1,400億至1,600億美元。6日周一適逢國定假勞動節（Labor Day），美國股債休市，但收假之後美國債市想必會熱鬧滾滾。9月返校季向來是美國企業一年當中，借貸活動最活躍的月份，大企業急欲幫重大併購案尋求資金。更重要的是，美企要趕在感恩節前利用低利環境搶錢，否則等到年終流動性枯竭，籌資會變得棘手。

據美銀全球研究部資料，2016年到2019年，9月發債規模平均為1,490億美元。

美銀信貸策略師米克森（Hans Mikkelsen）在致客戶報告中寫道，「一方面企業自爆發新冠疫情後，早就趁著市況有利及借貸成本誘人大舉發債，另一方面它們在去年仍建立可觀的現金儲備，這表明9月的發債需求沒那麼大。」

但美銀信貸研究團隊報告也提到，隨著借貸利率走升，「我們認為發債者會視9月為低利借貸的最後機會，成了持續發債的誘因。」ICE美銀美國企業債指數（ICE BofA U.S. Corporate Index）追蹤的投資級企業債，周四收盤殖利率比美國公債殖利率1.297％，高出將近92個基點。6月時兩者利差86個基點，創2008年來新低。

美股持續改寫新高，2日標普500指數收漲0.28％，報4,536.95點，那斯達克指數收漲0.14％，以15,331.18點作收，雙雙再創收盤高點。道瓊工業指數則收漲0.37％。

然而9月是美股傳統淡月，讓一些投資人躊躇不前，此外因應疫情祭出的財政和貨幣刺激措施醞釀退場，也可能促使美股從近來屢創的歷史高點拉回。

(時報資訊)