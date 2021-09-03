知名量化對沖基金文藝復興科技（Renaissance Technologies）涉嫌逃漏稅遭美國國稅局重罰，由於旗下最賺錢的投資組合大獎章基金（Medallion Fund）使用一種極為複雜的期權交易，將短期獲利轉換成長期獲利，以迴避較高的稅率，最終文藝復興與國稅局達成協議，總共需要支付高達70億美元（約新台幣1960億）的補繳稅款、利息及罰款。

綜合外媒報導，文藝復興現任執行長布朗（Peter Brown）周四在一封給投資者的信件中證實此事，雖未公開遭裁罰的金額，但外媒透露總金額上看70億美元，文藝復興內部多位前任、現任高階主管都需要向國稅繳交稅金、利息及罰款，另外創辦人西蒙斯（James Simons）則需要額外支付6.7億美元（約新台幣187億）的和解金以解決別的案件。

大獎章基金被認為是美國史上表現最突出的對沖基金之一，自1988年設立以來，年化報酬率達40%，不過1995年至2015年間的獲利被爆出稅務糾紛，將股票的短期獲利轉換成期權商品的長期獲利，而長期獲利的稅率遠比短期獲利還要低出許多。

當局曾以「濫用複雜的交易結構，以進行不合理的避稅」來形容文藝復興的逃稅案，目前大獎章基金管理約150億美元（約新台幣4200億）的資產，但該基金從1993年後就不再開放給外部投資者，僅提供文藝復興前任與現任員工購買，因此和解協議並不會對文藝復興的客戶有所影響。

文藝復興科技是由西蒙斯在1982年所創立，當時將自己的數學、科技專長運用在投資上，以電腦大數據為基礎挑選出適合的投資標的，且透過自動化交易進行高頻、大量的進出，因此西蒙斯也被認為是量化交易之父。

(時報資訊)