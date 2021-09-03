《產經新聞》3日指出，日本首相菅義偉之所以於1年內從支持率超過60%跌到30%，主要原因是在無法控制新冠肺炎（COVID-19）疫情下，對受影響民眾的經濟支援又不足，導致民眾十分不滿，也讓自民黨成員認為他無法帶領該黨征戰10月的國會大選，才迫使菅義偉斷絕連任首相的美夢。

根據報導，菅義偉2020年9月組閣時，各報社所做的民調都顯示其獲得超過60%支持率；他10月在上任後於眾議院的初次演說中，也強調將防止疫情再次爆發、守護國民的生命與健康，並重啟社會經濟活動，讓經濟返回正軌。

然而日本2020年11月就爆發第3波疫情，菅義偉主打的國內觀光政策「去旅行」成為眾矢之的，被迫於12月暫停，支持率也急速滑落。而2021年以來，由於疫苗接種速度緩慢、變種病毒入侵等原因，日本疫情難以控制，被迫多次發布「緊急事態宣言」，呼籲餐飲、服務等產業暫停營業，但補助的申請和入帳過程繁瑣，也無法彌補大型店家停業所遭受的損失。

在政策缺乏強制力又無法讓民眾滿意下，日本街頭開始出現明明處於「緊急事態宣言」，繁華區卻仍熱鬧非凡的諷刺景象；即使日本官員多次出面呼籲、甚至嘗試講重話迫使民眾聽從，最後也只是招來反感罷了。

根據「日本放送協會」（NHK）民調，菅義偉2020年9月的支持率達62%，12月滑落至42%，並在40%上下維持約5個月後，在今年5月掉到35%、7月33%，8月的最新數字則為29%。

(時報資訊)