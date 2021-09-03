大陸晶圓代工龍頭中芯國際3日傍晚公告，公司董事長兼執行董事周子學因個人身體原因，辭任董事長及董事會提名委員會主席的職務。原CFO高永崗將代理董事長。
中芯國際公告稱，周子學辭任董事長，但將繼續擔任公司執行董事。而公司執行董事、首席財務官兼公司祕書高永崗獲委任代理董事長，並擔任董事會提名委員會主席。
周子學此前曾任大陸工信部總經濟師，在2015年時接下張文義的位置，成為中芯國際董事長。周子學在位期間，中芯國際在成熟製程上屢有突破，並在2020年赴上海科創板上市，建立A＋H股架構。自2015年至2020年，中芯國際年度營收規模也從22.4億美元上升到39.07億美元。
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