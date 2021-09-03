全球晶片荒早已迫使通用（GM）、福特（Ford）等大型車廠暫時關閉部分生產線，眼見晶片短缺更加惡化，就連暢銷的皮卡車也面臨生產停擺命運。

通用2日（周四）宣布，北美15座組裝廠中的8座廠在未來2周暫停生產，其中2座廠主要打造該公司熱賣的雪佛蘭（Chevrolet）Silverado皮卡車。

福特的堪薩斯城組裝廠在接下來兩周也停止生產皮卡車，密西根州迪爾伯恩（Dearborn）以及肯塔基州路易維爾（Louisville）的廠房也將減少輪班。

對於汽車、休旅車原本就供應短缺的全美汽車經銷商來說，此消息無疑是雪上加霜。由於供不應求，車價已推升至歷史新高。根據車廠統計，2021年8月美國經銷商新車銷量不到100萬輛，與2019年8月的358萬輛相比銳減72％。

顧問公司LMC Automotive全球汽車預測部總裁舒斯特（Jeff Schuster）表示，「情況加速往更糟的方向前進。」

產業分析師認為，Delta變種病毒衝擊東南亞晶片廠員工，導致一些廠房必須關閉，這使今夏原本出現好轉的晶片供應又再度惡化。

Cargurus.com產業研究主任羅勃茲（Kevin Roberts）指出，「到年底前的新車銷售前景持續黯淡，因為庫存吃緊將持續至2022年。」

儘管卡車、休旅車等車款需求強勁，但由於庫存缺貨以及車價高漲，令買家愈來愈沮喪。根據J.D. Power數據，美國8月輕型車銷售較去年同期衰退近18％，但新車平均售價卻突破4.1萬美元，寫下新高紀錄。

(時報資訊)