大陸國家主席習近平3日應邀以視訊方式出席東方經濟論壇全會致詞時表示，中方願同各方一道努力，秉持真正的多邊主義，講信修睦，合作共贏，向著推動構建人類命運共同體的目標穩步邁進。

第六屆東方經濟論壇9月2日至4日在俄羅斯海參威舉行，論壇主題為「世界變局背景下的遠東新機遇」。

習近平指出，今天是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利76周年紀念日。國際社會應該堅定捍衛第二次世界大戰勝利成果，維護歷史真相，堅持以史為鑒、開創未來。今年6月，我與俄羅斯總統普丁成功舉行視訊會晤，共同宣佈「中俄睦鄰友好合作條約」延期，就加強中俄戰略協作和全方位務實合作等重大問題達成新的共識，新時代中俄全面戰略協作夥伴關係動力十足、前景廣闊。

習近平強調，當前，世界格局深刻變革，新冠肺炎疫情起伏不定，世界經濟艱難復甦。東北亞區域合作既面臨嚴峻挑戰，也面臨重要機遇。各方應該立足地區，放眼世界，共克時艱，同謀發展。

習近平說，我們要在應對疫情挑戰方面相互助力，加強疫苗研發、生產合作，為國際社會提供更多公共產品，堅決反對將疫苗和病毒溯源問題政治化，致力於推動構建人類衛生健康共同體。

習近平表示，要在推進互利合作方面持續發力，深化共建「一帶一路」同歐亞經濟聯盟對接合作，支援數位經濟創新發展，共同應對全球氣候變化，推動地區經濟社會發展。要在維護地區和平穩定方面形成合力，通過對話溝通彌合分歧，凝聚共識，樹立共同、綜合、合作、可持續的安全觀，攜手建設和諧安寧的共同家園。

習近平指出，今年是中國共產黨百年華誕，中國已經開啟全面建設社會主義現代化國家新征程。中方願同各方一道努力，秉持真正的多邊主義，講信修睦，合作共贏，向著推動構建人類命運共同體的目標穩步邁進。

(時報資訊)