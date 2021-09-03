美國聯準會(Fed)將在今年底前逐步縮減購債規模，意味著過去一年多來的資金盛宴即將結束，引發債市投資人不安情緒。不過，投信法人指出，縮減購債主要目的是防範經濟過熱，在過去類似經驗中，具有利差保護的高收益債券不僅未受影響，更能在逆勢中領先突圍。

由於去年新冠疫情爆發，聯準會為抵擋經濟陷入停擺的衝擊，啟動量化寬鬆政策。截至今年上半年，美國M2廣義貨幣供給狂增33％，隨著現在經濟已重回強勁擴張軌道，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)在之前的全球央行年會中宣布，今年底以前將開始逐步減少購債規模。

第一金全球高收益債券基金經理人呂彥慧表示，聯準會考慮縮減購債，目的是避免經濟過熱，並且為下一次的衰退預留空間。雖然整體資金動能仍舊相當充沛，但也意味著，過去一年多來的資金盛宴即將結束，多少會造成投資人不安情緒。

然而，若觀察2013年最近一次聯準會縮減購債經驗，在政策定案前一年，美國10年期公債殖利率明顯走升，導致公債、投資級債震盪加劇，表現備受壓抑，而具有利差保護的高收益債券卻大相逕庭，不僅未受利率走升影響，更逆勢突圍領漲。

全球、美國和歐洲高收益債券在縮表政策定案前三個月，平均報酬率約3～4％；而政策定案後，表現同樣亮眼，尤其是歐高收，在後12個月，平均報酬率7％，優於美高收的1.9％。

歐義銳榮歐洲高收益債券基金總代理第一金投信指出，歐洲央行持續執行1.85兆歐元的緊急抗疫購債計畫，直到明年3月底；加上GDP、通膨率等經濟數據優於預期，企業財務體質也大幅改善，因此建議投資人在聯準會縮減購債之際，適時布局歐高收，抵禦震盪風險。

(時報資訊)