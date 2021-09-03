受惠國防標案出貨認列進度順利，砷化鎵微波積體電路（GaAs MMIC）及功率放大器（PA）模組製造商全訊科技（5222）8月營收再繳佳績、達5,245.5萬元，大幅年增63.84％，今年前8月營收5.87億元，則大幅年增54.39％，公司指出，國防相關訂單能見度已達2024年，整體營運持續穩健成長。

全訊表示，隨政府大力推動「國防自主」政策，公司近年營運規模明顯提升，取得多項國防標案。由於國防標案規格嚴謹，需要3～5年分階段交貨及認列營收，公司目前國防相關訂單能見度已達2024年。此外，因應國際情勢動盪，近期政府積極提升整體國防安全，提前編列兩千億的國防特別預算，全訊可望再取得多項防禦型武器標案訂單，國防相關業務將成為公司營運主要成長動能之一。

全訊憑藉國防軍工等級的PA產品技術，也積極拓展高速傳輸商業應用領域，研發並生產5G毫米波（mmWave）功率放大器，進軍5G通訊小型基地台市場，目前已開始對國內廠商進行送樣測試，並積極拓展海外市場，擴大公司主力產品PA模組及次系統的應用領域。

全訊表示，隨國防與5G商用兩大產品線快速發展，公司2020年投入擴產計畫，二廠將於2021年下半年完成內部裝修與設備進駐作業，預估2022年第一季開始量產。隨二廠加入全產能量產後，公司總產能可望再增加一倍以上，可望推動營運規模再上層樓。

全訊已經由交易所董事會通過上市案，預計將於年底前掛牌上市，期透過推動公司上市，吸引更多優秀人才及資金，以利公司業務持續拓展。

(時報資訊)

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