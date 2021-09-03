中國證監會公眾公司部主任周貴華3日表示，將以新三板精選層為基礎組建北京證券交易所。此外北京證券交易所新股上市不設漲跌幅限制，上市次日起漲跌幅限制為30％。

證監會3日就北京證券交易所有關基礎制度安排公開徵求意見。周貴華表示，主要內容一是構建包容精准的上市制度，新增上市公司為在新三板掛牌12個月的創新層公司，試點註冊發行註冊制，各項安排與科創板、創業板保持一致，落實仲介責任。

二是實行靈活多元的融資制度，採取小額、快速、靈活、多元的再融資制度，形成普通股、優先股、可轉債等融資工具，堅持市場化導向定價，對發行價格、規模不做行政干預。

三是建立寬嚴適度的監管制度，強化監管執法，著力提高北交所公司品質，延續精選層市場特色，在股權制度、股份減持等方面形成差異化的制度安排，授權北交所根據實際情況提高各項制度的精準性；四是明確公司制的監管安排，北交所實行公司制，建立股東會、監事會等。

周貴華表示，北京證券交易所差異化的制度安排，突出市場特色，與滬深交易所錯位發展。在市場功能方面，北交所服務創新型中小企業，服務物件更早、更小、更新。

在制度安排方面，北交所制定契合中小企業的制度，堅持向滬深交易所的轉板機制。在市場運行方面，以合格投資者為主，投資者結構會與滬深交易所有差異。

(時報資訊)