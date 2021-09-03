美股4大指數收紅，加上台積電與聯電買盤挹注，吹響電子類股反攻號角，台股今天開高走高，終場大漲197點，收在17516.92點，站上17500點關卡，週線上漲306.99點，創波段反彈新高。

美國就業數據改善，帶動標準普爾500和那斯達克指數同創新高，台股今天開盤後氣勢如虹，在聯電及台積電多方攻勢下一路突破季線、17400點及17500點關卡，指數終場收在17516.92點，上漲197.16點，漲幅1.14%，成交值新台幣3613.05億元，電子成交比重超過64%。

類股表現方面，電子股上漲1.56%，金融股漲1.3%；傳產族群的航運股拉回下跌3.78%，鋼鐵股小漲0.6%。

權值電子股台積電今天收在波段高點620元，上漲2.14%；聯電勁揚9.38%，收在最高價70元，創21年來新高；鴻海小漲0.9%，收112.5元。

貨櫃三雄開高走低收黑，長榮、陽明、萬海分別下挫3.09%、4.37%、5.73%，收在125.5元、120.5元、222元，分別創下6月11日、8月2日及8月19日以來收盤新低價。

顧德投顧分析師江慶財表示，漲價題材帶動晶圓代工族群走揚，資金往電子股移動，電子成交比重應可維持在6成以上；近期大盤量能萎縮，震盪幅度可能逐漸縮小。（編輯：張良知）1100903

(時報資訊)

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