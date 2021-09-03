【時報記者張漢綺台北報導】受惠於IC載板業務驅動，且電測機設備佈局成果開始顯現，最快今年第4季正式出貨，牧德(3563)下半年業績看好，牧德董事長汪光夏表示，在電測機、載板、軟板、半導體產品及Smart Camera五大產品同步成長下，今年下半年到明年營運相對樂觀，今年可望達成兩位數成長目標。

牧德8月合併營收2.36億元，月增1.26%，年增46.65%，累計前8月合併營收為18.72億元，年增11.84%，受惠於IC載板業務，牧德樂觀看待下半年營收與獲利，預期可望順利達成今年營收年增雙位數目標。

展望明年，牧德從今年第4季末到明年，除了配合客戶開發的高精密檢測設備，還加入AOI Based電測機產品，有望接棒推升營收成長的新動能；汪光夏表示，電測機市場龐大，為降低機台成本，減輕電測機重量，公司也針對電測機開發自有晶片，順利的話，明年第1季開始導入，期待機台加上自有晶片後能突破電測機推展障礙，未來牧德要高成長，就是靠電測機。

除電測機設備開始收割，在半導體部分，牧德亦在開發2D+3D第二代產品，將過往功能整合起來，半導體設備亦是明年營運成長重要動能。

牧德強調，創造客戶價值是牧德產品研發最大宗旨，故持續投入研發，開發高性價比新產品，以協助客戶大幅減少生產設備購置及人力成本，提升競爭力，並持續保持市場敏銳度及技術優勢，對不同產業推出相對應之產品，共同創造產業發展。

(時報資訊)

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