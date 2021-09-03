【時報記者王逸芯台北報導】中石化(1314)今日舉辦法人說明會，中石化長期以石化事業、土地開發雙主軸並行，石化上持續朝一貫廠、精細化工努力，藉此提升競爭獲利能力，在土地開發部分，國內外也皆有佈局，現階段手中案件也多持續進行中，惟東南亞疫情關係，緬甸仰廣的銷售會遞延。

發言人陳穎俊表示，中石化近幾年來維持石化事業、土地開發雙主軸，石化事業除台灣廠區既有的CPL(己內醯胺)、AN(丙烯(月青))外，也投資江蘇威名石化基地，總投資金額達68億元人民幣，上半年PA6(尼龍6)已經小量試產，預計第四季完成環保檢驗，最終就是要朝向一貫化石化基地前進，就地去化上下游原物料，藉此降低成本，也會引進新技術、強化競爭力。

另外，精細化工也是中石化一大重點，今年2月中石化就投資60億元於苗栗頭份建設精細化工廠，拚打造石化事業第二核心，可將產品延伸到塗料、醫材等，盼藉此成為長線另一股營運新動能。

中石化在土地開發部分，採多元化進行，國內、海外均有佈局，目前會以台灣為主，在國內土地資產布局上，包括在高雄、頭份以及台北，高雄日前就公開標售位在高雄亞洲新灣區的兩筆土地，其中一筆經貿段土地起標價20.58億元，最後以23.8億元拍出。再者頭份臨近廠區也有計畫土地標售，傾向找當地建商合作，時間點會落在未來3~4年；台北部分就是京華城舊址，預計整體建照可以在明年第三季取得，整體建造時間初估36~42月。

海外資產開發部分，主要瞄準緬甸、越南，陳穎俊表示，緬甸在仰光市中心的合建案，投入約555萬美金、金額不算大，先前已經開始銷售，現在因緬甸當地疫情、政局緊張，故銷售計劃遞延；越南部分，不排除與建商、上市公司合作或是單獨運作，會以胡志明市周遭為主，當然，峴港、河內也都有評估，只是現在胡志明在封城狀況，但中石化對越南的規劃不會暫停。

(時報資訊)

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