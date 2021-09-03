【時報編譯張朝欽綜合外電報導】周五一項調查數據顯示，儘管人們擔心傳染力更強的Delta變種病毒入侵，以及普遍存在的供應鏈問題，歐元區上個月商業活動表現依然強勁。該數據也暗示，歐元區經濟到年底前可望回復到疫情爆發前的水準。

歐元區IHS Markit的綜合採購經理人指數(PMI)終值從七月的60.2跌至八月的59.0，低於初值預估的59.5，但仍遠高於50。

IHS Markit經濟學家Joe Hayes表示，八月又是一個穩健的結果；第三季GDP將再次出現季增的強勁成長。歐元區經濟有望在年底前恢復到疫情爆發前水準，甚至提早達標。

但傳染病導致供應鏈持續受干擾，原物料成本再次增加。輸入價格指數接近69.5，儘管已較七月的69.9有所下降。

本周二公布的官方數據顯示，八月通膨飆升至3.0%，為近十年高成長水準。此也挑戰了歐洲央行(ECB)的物價臨時性增長的看法。

儘管如此，隨著多數社交管制的解除，服務業重新開張營業，歐元區八月服務業PMI來到59.0，雖然低於七月的59.8，但仍遠高於50榮枯線水準。七月的數據為自2006年6月以來的最高讀數水準

但是民眾對Delta病毒的憂慮，擔心可能出現新的社交封鎖，削弱了樂觀情緒。服務業的商業預期指數從69.1跌到68.9，為近四個月低點。

Hayes指出，儘管隨著後封鎖時期的繁榮逐漸消失，成長自然會失去一些推力，但是還有其他的不利因素正在起著作用。Delta變種已經在歐洲擴散開來，進一步造成的原物料短缺和運輸瓶頸，將壓抑歐元區商業活動。

(時報資訊)