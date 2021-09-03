疫情過後，企業數位轉型腳步加速，雲端的布局也更顯重要，資訊服務廠商精誠資訊（6214）財務長鍾志羣表示，精誠將在第三季底推出全新的雲端服務平台，將提供80項自有雲端服務解決方案，以及AWS、Azure、GCP 3大公有雲與IBM、Oracle的企業雲服務，以代理經銷的模式販售，而新平台則是類似「雲端服務的電商」，讓客戶挑選，並採訂閱制模式，提升經常性營收占比。預期2021年全年，雲服務的營收將有望達全集團營收兩成左右的目標。

從2020年初開始，全球飽受史上最棘手的疫情重創，產業面臨前所未有的營運挑戰，數位轉型多年來一直都是台灣產業追求與追趕的議題，而在企業加速數位轉型腳步的同時，公有雲、私有雲需求也倍增。在新經濟模式下，不少企業則採取採虛實整合、跨境運營，其IT環境大部分也是公私有雲混合並存。

精誠上半年稅後淨利8.4億元，年增2.26％，每股稅後盈餘3.39元。惟第二季單季稅後淨利3.36億元，年減56％，單季每股盈餘1.36元。精誠第二季營業利益成長動能持續穩健，惟財務利益較去年同期減少，主因為2020年第二季金融市場大幅回升，因此去年同期有較高的單季財務投資評價利益。

鍾志羣表示，以上半年來看，精誠在VAD加值型代理經銷業務營收比重擴大至57％，不過因為這部分的毛利較低，也導致上半年毛利率較去年同期下滑，但因為費用控管得宜，上半年整體稅後淨利仍優於去年同期表現。

整體來說，精誠目前經常性營收占比約四成，來自旗下如報價系統、雲端收入、維護收入等，鍾志羣表示，未來希望可以將經常性收入提高至五成以上。展望接下來營運，因應數位轉型浪潮，以及無接觸、遠距辦公趨勢，所大幅增長的雲服務及智慧資安商機，像是員工資安意識培訓、遠端資安監控等資安服務，以及網銀、反洗錢、理財服務等雲端訂閱方案，都是精誠去年至今的營運動能。

此外，證券逐筆撮合、金融創新微服務等金融客戶需求，以及高科技製造業為確保業務營運連續性所帶動的市場商機，也為精誠挹注動能。

第三季底，精誠將推出全新雲端平台，將公有雲以及其他雲端產品整合起來，放在平台上讓客戶選擇，以代理經銷的模式販售，預期第四季將可看到成效。而精誠今年旗下雲服務的營收，將有望較去年同期成長4成，達占全集團總營收約兩成的目標。另外，第四季則是專案驗收認列的時期，預期年底有望成為全年營運高峰。

(時報資訊)

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