【時報記者張漢綺台北報導】汽車、通訊及電子週邊產品需求暢旺，電子零組件廠信邦(3023)8月合併營收為22.18億元，連6個月單月歷史新高，由於客戶訂單強勁，信邦預估，9月合併營收可望再創歷史新高。

延續往年營運從第2季逐月、逐季走高到第3季趨勢，信邦因汽車、通訊及電子週邊產品訂單強勁，8月合併營收達22.18億元，月增0.78%，年增13.11%，再創單月歷史新高，累計前8月合併營收為169.1億元，較去年同期成長23.2%，亦是歷年同期新高。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收73.94%；連接器及零組件銷售佔26.06%。

若依產業別的銷售分佈，通訊及電子週邊產業佔合併營收27.66%；工業應用產業佔27.12%；綠能及節能產業佔24.17%；汽車產業佔11.40%；醫療及健康照護產業佔9.65%。

若依前8月銷售和去年同期相較，醫療及健康照護產業年增20.75%、汽車產業年增93.19%、綠能及節能產業年減1.48%、工業應用產業年增20.5%、通訊及電子週邊產業年增36.65%。

信邦表示，綠能及節能產業之減少，主要係去年度中國風電補貼期限因素，掀起風電搶裝潮，導致今年度整體風電需求下滑，風電之連接線組銷售較去年同期減少22.18%；太陽能微逆變器直流電與交流電之連接線組，受惠於既有客戶需求持續增加及耕耘多年之新客戶於今年度開花結果，太陽能發電之連接線組銷售較去年同期成長40.54%。

雖受風電整體需求減少之不利影響，信邦以訊號及高電流整合為技術核心，產業多元發展之經營策略，在醫療及健康照護、汽車、太陽能、工業應用、通訊及電子週邊等產業銷售成長的帶動下，前8月營收再創歷年同期新高。

從目前訂單來看，信邦表示，9月合併營收及第3季合併營收均可望再創新高。

(時報資訊)

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