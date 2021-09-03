大陸員工股權激勵計畫近年成為熱門議題。依資誠PwC《中國海外上市企業股權激勵趨勢調查研究》顯示，超過40％的非公發陸資企業都有員工規劃股權激勵計畫，但在陸台商企業鮮少具備類似福利，導致台商企業被陸資挖角的新聞時有所聞。

資誠PwC聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，曾有些台商倉促發行員工認股，但後來發現無法達到預計的激勵效果，想收回股權，反而綁手綁腳。這類需要重新調整的個案，除了可能有額外的稅負，對於員工與企業主也產生嚴重的信任裂痕。

好的股權激勵計畫應從股權治理、企業管理、財稅影響以及法規遵循等四個維度綜合考量。徐丞毅建議，企業擬訂計畫後須納入未來IPO上市櫃考量以及對原始股東及受益員工溝通。

徐丞毅認為，股權治理的角度是要確保股權控制的穩定性，應確認符合當地公司法要求合理分配股東權益以及權利與義務機制。從企業管理角度而言，須檢視股權激勵計畫與公司長期戰略目標、人才激勵等效益，股權激勵工具如持股平台、員工信託、股票增值權等選擇、數量及對象的充分評估。

另在財稅影響攸關激勵的綜合成本合理攤銷，企業、員工的金流與所得稅影響，法規遵循則看股權激勵文件的內容是否有法律爭議，不同上市地點對股權激勵計劃的要求等。

對於在台上市且大陸事業比重較高台商，最想突破的就是對於陸籍幹部的股權激勵制度。因陸籍幹部獲配台灣公司的股票，除了必須解決外匯管制、個人稅費影響外，還需注意在稅務處理上陸籍幹部的薪資費用可能無法在中國大陸子公司的帳上認列稅前扣除費用。

徐丞毅舉例，有些台商會透過發放獎金形式的虛擬股票，讓員工享受公司分紅與股票增值的收益。雖然對於員工的個人所得稅稅負成本較高，但綜合比較起來較能達到激勵員工的效果。

由於股權激勵計劃涉及員工KPI設計、財務與會計處理原則運用、稅務影響最適化評估、激勵文件法令遵循，以及對員工執行計劃前與後的充分溝通，往往涉及公司總經理室、人資部門、法務部門、財務與稅務部門。

徐丞毅建議，企業應尋求外部顧問統整各方勢力，折衝協調，並將進度表，專案檢討執行到位，方能達到較好的激勵效果。

(時報資訊)