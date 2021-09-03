首宗被要求退場的金融創新沙盒實驗出現！金管會3日宣布，香港商易安聯公司向金管會申請「外籍移工國外小額匯兌業務」營業許可，因未於補正期限內補正指撥營運資金之證明文件，金管會已在2021年9月3日駁回其申請，並請其自110年9月4日啟動「小額跨境匯款金融科技創新實驗」退場機制，該實驗15萬名客戶可繼續匯款但不能再招收新客戶，且易安聯10月4日起就不能再提供匯款交易服務。

金管會指出，此次要求易安聯台灣分公司退場主要是其無法補齊相關文件，也就是無法增資到1億元，目前該公司只有營運資金20萬元，已向經濟部申請增資，但因其「外資」疑涉中資問題，經濟部尚未核准，金管會到期限內沒有拿到易安聯指撥營運資金證明文件，至於另一件外籍移工匯款實驗的統振則不受影響，繼續申請落地中。這是首宗被金管會要求退場的實驗，之前有自行申請終止實驗的是群益證券。

據易安聯7月的報告中，目前已有有15萬客戶，7月31日曝險額800多萬元，平均每人每筆匯出金額為9,000元台幣。金管會強調已發文給易安聯，要求9月4日啟動退場機制，既有客戶可繼續匯款，但不能再招收新會員。

金管會指出，易安聯是在2019年1月31日取得金管會核准辦理創新實驗，並於2019年4月30日開辦外籍移工匯款服務之實驗，金管會在今年4月28日核准易安聯延長辦理實驗時，附條件要求該公司於110年7月31日要依規定向金管會申請業務許可，若未申請、或申請後取得許可、或本會駁回其申請，則創新實驗應終止。

易安聯公司已於110年7月30日向金管會遞件申請經營外籍移工國外小額匯兌業務，惟該公司未依本辦法規定檢具指撥營運資金之證明文件，金管會於110年8月11日函請該公司於8月31日前補正相關書件。易安聯公司未能於110年8月31日前完成補正，因此金管會依本辦法第8條第1項規定，駁回易安聯公司之申請，同時請該公司自110年9月4日起啟動創新實驗退場機制。

考量易安聯公司服務之客戶眾多且有國外合作夥伴，為保護實驗參與者相關權益，金管會給予該公司1個月緩衝時間處理退場事宜。該公司自今年9月4日起不得招收新會員，且應通知客戶及合作夥伴實驗退場事宜，既有客戶仍可匯款至110年10月3日止。自110年10月4日起，易安聯公司即應完全終止實驗，不得辦理任何匯兌業務。

(時報資訊)