【時報記者張漢綺台北報導】大陸新冠肺炎疫情趨緩，汽車客戶拉貨力道回升，胡連(6279)8月合併營收可望回升，第3季淡季可望優於預期，由於第4季為傳統旺季，胡連表示，第4季將優於第3季，如果疫情受到控制，有機會挑戰比去年同期好，全年營收可望創下歷年新高。

胡連主要產品為車用端子連接器/護套/保險絲盒，目前端子品號約2000個，護套品號超過3000個，完整的產品線應滿足客戶一站購足需求；客戶以大陸自主品牌車居多，公司近幾年亦積極佈局東南亞、歐洲等地區車廠，在印尼成立印尼子公司，搶攻汽機車連接器市場。

胡連現有台北、大陸南京/東莞及越南四個廠區，其中南京廠為主力廠區，越南、印尼及馬來西亞等東南亞國家新冠肺炎疫情自第2季末大爆發，且大陸7月到8月初亦因短暫本土疫情採取嚴格人車管控，致使胡連6月及7月營收略受影響，不過隨著大陸地區疫情趨緩，胡連8月合併營收已見回升，第3季營運可望優於預期。

今年第2季大陸地區佔胡連營收比重約58%，台灣約佔11%，越南及印尼分別約佔3%及4%，其他亞洲地區約佔9%，歐洲及美洲等亞洲以外地區約佔15%。

隨著汽車電動化及智能化程度不斷提升，高壓及高速高頻連接器成長幅度將遠高於全球汽車連接器市場，胡連也鎖定電動車及車聯網開發FAKRA高頻連接器、HSD高速連接器、ETHERNET連接器及小型輕量化PCB保險絲盒，以因應客戶需求。

就市場發展來看，胡連除在大陸地區持續擴大現有客戶滲透率及開發新客戶，在台灣則與電動機車廠商合作，除滿足國內市場，亦有向海外輸出的機會，公司亦持續與全球Tier 1模組供應商進行系統性整合開發合作，擴大市場佔有率。

胡連上半年稅後盈餘為3.85億元，年增2.96倍，每股盈餘為3.87元；累計前7月合併營收為26.93億元，年增55.14%。

由於第4季進入傳統旺季，胡連表示，第4季將優於第3季，如果疫情受到控制，有機會挑戰比去年同期好，全年營收可望創下歷年新高。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意