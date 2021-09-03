中國國家主席習近平2日晚間拍板，為支持中小企業創新發展，深化「新三板」改革，決定成立北京證交所，除為繼上海、深圳後，大陸內地第3個證券交易所，更秒成兩岸財經圈最新的重磅話題。對為何落戶北京又為何需要3家證交所，陸大咖學者、中國人民大學中國資本市場研究院聯席院長趙錫軍給出答案，金融市場長期「重南輕北」的失衡怪象，終於讓官方看不下去。

趙錫軍接受陸媒《時代周報》專訪時表示，席主席選在中國國際服務貿易交易會的第1天宣布新設消息，時機相當恰當，因為金融貿易是服貿的重要一環，而證券交易又是金融貿易的重點項目。

他認為，目前僅有上交所、深交所等2個市場，能提供的上市機會有限，特別是很多陸企都想創新發展、拚研發量能，上市融資需求大，即使誕生北交所仍嫌不夠，畢竟交易所是1個市場化的資源配置機制，應該更契合新型中小企業的融資需求。

對很多城市都想爭取新設證交所，最終卻由北京出線，趙錫軍認為，北京研究機構、各類科研院所多，研發能量強大，加上早在2013年時，就設立全國中小企業股份轉讓系統，為創新型、創業型、成長型等俗稱「新三板」的中小企業提供服務，未來北交所可在原有基礎上升級，從場外市場發展成具規模的集中市場。

他也從經濟發展的角度分析，北京雖是政治文化中心，但南北差距仍不斷擴大，北方較南方相對落後，失衡現象嚴重，正是金融資源配置不當造成，畢竟有了包含交易所、大型金融機構等足夠的金融資源，就能吸引民間資本，經濟也能更好發展。

同時，北京有大量的金融機構總部在此設立，但在金融資源的配置上，主要仍體現在銀行信貸上，不夠市場化，他直言北京是1個「跛脚」的金融中心，設立北交所有助於彌補缺憾，長出另1條腿來，使金融資源配置的結構合理、均衡。

另對有美媒指，新設交易所是為吸引在美退市的中概股回流，香港投資策略分析師熊麗萍接受香港電台訪問則說，赴美上市的多為大型公司，非北交所鎖定的創新型中小企業，對港股應該不會形成太大的正面競爭。

(時報資訊)