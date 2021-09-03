【時報記者王逸芯台北報導】中石化(1314)今日舉辦法人說明會，上半年在解封需求帶動下，CPL(己內醯胺)、AN(丙烯(月青))，中石化上半年營收淨利年增高達371%，展望第三季，中石化預計CPL、AN價格恐回檔修正，但全年營收有機會挑戰2019年水準。

中石化第二季營收92.4億元，季增加24.3%、年增加126%，單季每股獲利為0.47元，單季毛利率達20.3%，是繼2017年第一季後再度逾2成大關。

上半年在全球各地解封帶動需求下，中石化累計上半年營收166.78億元、年增加77.7%，累計淨利21.97億元，年增高達371%，累計每股獲利為0.67元，毛利率為17.9%。

中石化是台灣唯一CPL、以及第二大AN廠，發言人陳穎俊表示，CPL上半年在各地解封以及施打下，帶動售價提升，但進入下半年Delta病毒導致全球需求再度減緩，故在第三季相對保守看到，進入第四季，則希望傳統旺季效應可以有所發揮。展望2022年，CPL大陸新產能陸續開出，若需求若未跟上，則恐供過於求。

AN部分，陳穎俊表示，近年來中石化AN多採全產全銷，上半年因美國寒害供給大減(當地總產能約156萬噸)，加上解封後需求增加，對中石化營運也有實質貢獻，進入下半年，因大陸集中投產、下游需求減緩，行情將緩步下滑，明年儘管下游需求會去化，但整體價格應持續呈現震盪。

整體來說，陳穎俊表示，CPL、AN價格高點應該是落在第二季，第三季會出現修正，但預估第四季在歲修關係下，多少應該會有提振作用。另外，由於上半年營收已達166.78億元，所以看好全年營收有機會達到2019年水準，當年營收為296億元。

(時報資訊)

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