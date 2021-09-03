2020年全球市場「主要商品與服務份額調查」顯示，在用於電視等的大型液晶面板領域，中國京東方科技集團（BOE）出貨額超越LG首次躍居首位。此外，中國華星光電（CSOT）排在第5位，中國企業的存在感在增強。

日本經濟新聞報導，數據顯示，京東方出貨額占比為22.9％，比2019年增加2.2個百分點，超過了此前排在首位的LG顯示器。按出貨量計算，京東方在2017年就登上首位，而此次按金額計算也排在第一。

中國2015年推出高科技產業扶持政策「中國製造2025」，一直為設備投資等提供支援。京東方借助鉅額補貼實施設備投資，以成本競爭力為武器擴大了市占率。2020年，京東方宣佈收購南京中電熊貓信息升產業集團的2座工廠。

其他中國企業方面，華星光電的占比提高2.5個百分點，增至8.8％，升至第5位。華星光電在2020年針對與韓國三星電子的合資工廠，取得了三星持有的股份，正在擴大規模。

另一方面，此前席捲市場的韓國企業的占比下降。2020年LG顯示器的占比降至17.2％，比2019年的23.9％下降6.7個百分點。2019年排在第5位的三星也被擠出前5名。

在液晶面板隨著中國企業崛起而迅速邁向大路貨化的背景下，韓國企業將重心轉移至OLED面板的生產上。三星致力於智慧手機面板，LG顯示器致力於電視面板，在OLED面板領域，僅韓國企業就掌握86.7％的占比。

由於電視需求擴大，2020年大型液晶面板出貨額比2019年增加21.4％，3年來首次轉為增加。由於需求強勁，上述2家韓國企業推遲了縮減液晶面板生產的計劃。不過，在宅家需求告一段落後，韓企很可能重新開始縮減生產，中國企業的占比或將繼續擴大。

(時報資訊)