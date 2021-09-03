中國國務院3日發文指出，加強自由貿易試驗區內現有期貨產品國際交易平台建設，加快引入境外交易者，建設以人民幣計價、結算的國際大宗商品期貨市場，形成境內外交易者共同參與、共同認可、具有廣泛代表性的期貨價格。

中國政府網刊登的「關於推進自由貿易試驗區貿易投資便利化改革創新若干措施的通知」全文並指出，強化自貿試驗區與期貨交易所的合作，從國內市場需求強烈、對外依存度高、國際市場發展相對成熟的商品入手，上市航運期貨等交易新品種。

通知稱，在風險可控前提下，優化境外交易者從事期貨交易外匯管理的開戶、交易、結算和資金存管模式。

通知並指出，在全口徑跨境融資宏觀審慎框架下，允許註冊在自貿試驗區符合條件的融資租賃公司與其下設的特殊目的公司（SPV）共用外債額度。

同時，要提升醫藥產品進口便利度，允許具備條件的自貿試驗區開展跨境電商零售進口部分藥品及醫療器械業務；支持符合條件的自貿試驗區增設首次進口藥品和生物製品口岸。

要提高土地資源配置效率，在自貿試驗區實行產業鏈供地，對產業鏈關鍵環節、核心專案涉及的多宗土地實行整體供應；支持有關地方在安排土地利用計畫時，優先保障自貿試驗區建設合理用地需求。

此外，加大對港澳投資開放力度，在大陸與香港、澳門關於建立更緊密經貿關係的安排（CEPA）框架下，將港澳服務提供者在自貿試驗區投資設立旅行社的審批許可權由省級旅遊主管部門下放至自貿試驗區。

(時報資訊)