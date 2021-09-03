被譽為B端「雙11」的「阿里巴巴國際站全球採購節」在9月1日正式開跑，阿里巴巴國際站3日表示，台灣商家在此次採購節中有不俗表現，將在此次採購節全面升級平台流量，助台灣中小企業更容易在全球曝光。

阿里巴巴國際站指出，此次採購節中，由假睫毛製造商廠商邑軒實業賣到芬蘭奪下台灣廠商交易首單。2021年採購節也有大幅成長，實收GMV僅用了48分鐘即突破1億美金，相比2020年提前1小時12分鐘。

阿里巴巴國際站台灣總經理郭奕麟表示，阿里巴巴國際站2021年首季流量相較2020年同期增長29％，凸顯越來越多全球買家因疫情影響轉而向跨境外貿電商平台採購。並建議賣家能先以「小單」想辦法接觸更多買家，再藉此養成「大單」的策略，並可善用平台上現貨系統（RTS）等功能，贏得買家信任，爭取更大金額、更多商家的訂單。

阿里巴巴國際站也在此次採購節中，引入C端電商盛行的直播模式，首創的跨境B2B直播在1日當天，平台上的直播數就已超過1萬場。同時，阿里巴巴國際站導入3D展廳、虛擬導購、數據機器人等創新數位化場景及工具，幫助平台賣家降低成本、提升效率，並爭取在年底的雙11、黑色星期五與聖誕節等促銷檔期前，將商品展示給海外買家。

(時報資訊)