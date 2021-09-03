房仲第一品牌永慶房屋今推出「真房價保證」服務，保證不炒房不賺差價，若未落實最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費，用實際的行動和服務，展現「房仲第一品牌」保障消費者權益的決心，落實孫慶餘董事長為消費者打造公平房產交易平台的承諾。同時，永慶房屋也推出第一本完整紀錄台灣房仲業「前世今生」的書籍－《先誠實再成交 永慶房屋良心仲介》，在博客來網路書店開賣第一天，就衝上排行榜第一，獲得廣大的迴響！

永慶房屋提供「六大安心服務」 再推「真房價保證」

台灣房仲業的發展歷經「房仲1.0－新式仲介時代」到「房仲2.0－法制仲介時代」到今年「實價登錄2.0」及「房地合一稅2.0」政策雙雙上路，正式進入「房仲3.0－誠實仲介時代」(見圖一)，孫慶餘董事長都是關鍵推手。

永慶房屋也在孫董事長的帶領下持續推出創新服務！2019年8月，領先政府及同業率先推「實價登錄3.0－成交行情揭露至門牌」，並陸續落實至集團下所有房仲品牌，深獲各界認同。2020年8月，再推「兩大誠實房價保證」，承諾若未能落實提供成交行情揭露至門牌，造成客戶損失，永慶房屋將做出補貼，此創舉贏得眾多客戶讚賞。

產業發展至此，卻仍有黑心仲介依舊聯手投機客低買高賣坑殺消費者，賺取差價暴利，這也是消費者買賣屋中最大的財務風險來源(見圖二)。永慶房屋總經理吳良治表示：過去，永慶就提供有「六大安心服務」，包括物的瑕疵、產權保證到價金履保，現再加上最新的「真房價保證」，永慶將成為業界唯一提供房屋買賣全保證的房仲品牌。

黑心仲介聯手投機客，短期內低買高賣從中賺差價，是消費者購售屋最大的財務風險來源。(圖/永慶房屋提供) 堅持不炒房不賺差價！業界只有永慶敢掛保證

永慶房屋推出全新的「真房價保證」，再次宣示良心仲介居中代理的責任，絕對不炒房、不賺差價！針對買賣雙方提出具體保證，對於買方承諾，若屋主取得未滿一年即再出售，需告知當時屋主取得價格，若未告知導致買方高價買入，永慶房屋最高賠償新台幣三佰萬元價差。此外，若屋主取得未滿一年，用不良裝潢掩飾屋況瑕疵，將補貼修繕費用最高新台幣一百萬元。

舉例來說，王小姐以1450萬元買下看似裝潢頗新的房子，入住後發現，屋主在半年前才以1150萬元購入，仲介竟沒有提供此資訊，讓她誤判行情買貴300萬元；更慘的是，裝潢拆開後，疑似是屋主刻意用不良裝潢掩蓋屋況瑕疵，粗估王小姐還需再花50萬元修繕。若此買賣案件發生在永慶房屋，因未誠實提供王小姐，前手屋主在一年內用1150萬元取得的成交行情資訊，必須賠償300萬元；再加上屋況瑕疵遭屋主刻意掩蓋，故其修繕費用50萬也將由永慶房屋負擔，所以王小姐將獲得總計350萬元的補償。

永慶房屋「真房價保證」服務，保證不炒房不賺差價，若未落實最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費。(圖/永慶房屋提供) 而針對賣方則承諾，若買方為永慶房屋員工或二等親內親屬，卻未告知，即賠償所收服務費；未提供完整成交行情資訊，也賠償所收服務費。此外，若買方為短期多次買賣賺差價的投機客，交屋後一年內再透過永慶高價賣出賺差價(註)，最高賠償兩倍服務費；若同時發生上述狀況，最高賠償四倍服務費。

舉例來說，因仲介未提供完整成交行情資訊，屋主李先生以1150萬元就賣出住處，沒想到買方疑為投機客，買入不到半年就以1450萬再賣出，現賺300萬，價差達26%。若此案件發生在永慶房屋，第一，因未提供完整成交行情，先賠償李先生已收的4%服務費，46萬元。第二，因成交不到半年，再次由永慶房屋以1450萬元售出，差價達26%，扣除假設平均房價自然增值率為4%，差價達22%，高於李先生成交價的10%以上差價，故再賠償已收服務費二倍，為92萬元，總計賠償三倍服務費138萬元。

吳良治總經理強調：願意分享相關經驗予同業，並邀請同業一同響應，以實際行動為消費者權益保護做出貢獻。

註1：其轉售成交價格扣除內政部實價登錄平均自然漲幅後，逾原賣方出售成交價格10%以上之差價

註2：此保證限兩次買賣皆由永慶房屋成交

(時報資訊)