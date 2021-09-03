阿里巴巴助力共同富裕工作小組3日正式成立，作為常設機構，集團董事會主席兼首席執行官張勇任組長。

大陸國家主席習近平喊出「共同富裕」口號後，阿里巴巴稍早宣佈將於2025年之前，在科技創新、經濟發展、高品質就業、弱勢群體關愛、設立共同富裕發展基金等五個方向上，累計投入人民幣（下同）1,000億元，與全社會共用發展成果，助力推動共同富裕。

千億資金將用在十個方面，分別是加大科技投入，扶持欠發達地區數位化建設；扶持中小微企業成長；助推農業產業化建設；支持中小企業出海；助力高品質就業；幫助提高靈活用工群體的福利保障；促進城鄉數位生活均等化；縮小數位鴻溝，加強弱勢人群服務與保障；支援基層醫療能力提升；成立200億元共同富裕發展基金，助推共同富裕示範區建設。

阿里巴巴外，騰訊8月也發文稱，為踐行企業發展使命，在高品質發展中促進共同富裕，繼投入500億元啟動「可持續社會價值創新」戰略後，將再次增加500億元資金，啟動「共同富裕專項計畫」，並深入結合自身的數位和科技能力，在諸如鄉村振興、低收入人群增收、基層醫療體系完善、教育均衡發展等民生領域提供持續助力。四個月內，騰訊已連續規劃投入1,000億元資金。

不止阿里巴巴、騰訊，幾天前美團發佈財報時，美團CEO王興也曾就共同富裕表態，稱共同富裕本身就植根於美團的基因中，正在政府部門指導下，探索更符合騎手群體特徵和群體利益的社會保障方式，並稱已率先回應國家號召推動落實騎手的職業傷害保障計畫。

專業人士表示，不管是阿里還是騰訊，設立的共同富裕專項計畫及投入，都可以視為結合企業數位化產品和科技創新能力，進行的較為長期的投入項目，將為社會創造長期價值。儘管在短期內這些企業的利潤會受到一定程度的影響，但長遠將為企業發展帶來正向價值。

(時報資訊)