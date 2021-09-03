【時報記者郭鴻慧台北報導】福壽(1219)下午舉行法說會，董事長洪堯昆說，受到疫情、缺櫃等等綜合的因素影響，第3季有些混亂的情形，不過，台灣疫情降至第二級警戒後，餐廳已經可以內用，公司的油品消費業務在7、8月恢復到8成，9月已恢復到9成，樂觀看待第4季表現。

近期黃小玉價格回落，後市怎麼看待，洪堯昆說，台灣是淺碟型的市場，影響黃小玉有幾大因素，包括庫存量、疫情、海運價格、市場需求、全球的氣候等等。2021年初船期無法正常的擔憂下，全台聯合採購黃豆以供台灣市場的需求，但船期再慢還是陸續到貨，因此各家業者的庫存滿滿，至8月庫存量已漸恢復常態，將有利第4季的市場供需。

2021年的大宗商品價格波動很大，洪堯昆表示，現在全球的疫情在疫苗施打率漸的情形下，預期將會漸漸緩和，找到相處之法，缺櫃的問題雖然還是很嚴重，但總會解決，全球氣候雖有異常，但主要產區還算穩定，現在台幣匯率也相對強勢，台灣庫存也恢復常態，第4季價格應該會持穩。

洪堯昆說，公司將積極推動的兩大方向包括，更AI智慧化及推動數位轉型，還有加強B2C及糧農循環的加強。福壽近期積極研發B2C的加工食品，目前約有200多項的加工食品，未來希望能增加到500項，為營運成長增加新的動能。

(時報資訊)

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