【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在美國公布就業數據前夕，歐股走低；而對中國經濟成長放緩的憂慮，也打擊市場信心。

　周五泛歐Stoxx 600指數早盤跌0.6點或0.13%，為474點。

　對利率敏感的銀行股和金融股出現領跌。英國投資集團安石(Ashmore)在公布全年業績之後，下跌3.9%。

　一項調查顯示，中國服務業活動在八月大幅萎縮；主因為對抗Delta病毒的管制措施，可能破壞了經濟復甦。

　周五稍晚的調查數據可能會顯示，美國八月就業成長有所放緩，可能加劇近期經濟放緩的跡象，促使美聯準會延長就業支援的期限。

　IHS Markit對歐元區的商業活動調查，也將在稍晚公布。

(時報資訊)

#美國 #就業數據 #歐股

主要市場指數

紐約道瓊
35443.82 +131.29(0.37%)
05:19
S&P500
4536.95 +12.86(0.28%)
05:19
Nasdaq
15331.18 +21.80(0.14%)
05:16
費半指數
3411.32 +11.37(0.33%)
05:16
日經225
29128.11 +584.60(2.05%)
14:15
南韓KOSPI
3201.06 +25.21(0.79%)
17:01
香港恆生
25901.99 -188.44(0.72%)
16:08
上證指數
3581.73 -15.31(0.43%)
15:01
深圳成指
14179.86 -97.47(0.68%)
16:29
英國FTSE
7175.95 +12.05(0.17%)
17:41
法國CAC
6743.02 -20.06(0.30%)
17:41
德國DAX
15848.01 +7.42(0.05%)
17:41

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