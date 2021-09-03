【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在美國公布就業數據前夕，歐股走低；而對中國經濟成長放緩的憂慮，也打擊市場信心。
周五泛歐Stoxx 600指數早盤跌0.6點或0.13%，為474點。
對利率敏感的銀行股和金融股出現領跌。英國投資集團安石(Ashmore)在公布全年業績之後，下跌3.9%。
一項調查顯示，中國服務業活動在八月大幅萎縮；主因為對抗Delta病毒的管制措施，可能破壞了經濟復甦。
周五稍晚的調查數據可能會顯示，美國八月就業成長有所放緩，可能加劇近期經濟放緩的跡象，促使美聯準會延長就業支援的期限。
IHS Markit對歐元區的商業活動調查，也將在稍晚公布。
(時報資訊)
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