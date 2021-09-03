【時報編譯張朝欽綜合外電報導】韓股周五收紅。在美國公布就業數據的前夕，外資大舉買進當地股票。

周五南韓KOSPI指數收漲25.21點或0.79%，為3201.06點。交易量為中等的6.30億股，總交易金額為12.86兆韓元(約108億美元)。

外資大舉買超5801億韓元的股票，散戶賣超4681億韓元，機構投資人賣超772億韓元。

南韓基準指數追蹤了華爾街樂觀走勢，開始強勁前進。道瓊隔夜上漲0.37%，那斯達克上漲0.14%。投資人觀望周五稍晚的美國就業數據。

市場風向指標三星電子上漲0.79%，報7.66萬韓元；SK海力士上漲0.47%，報10.7萬韓元。

SK生物科學大漲9.12%。報導指稱，該公司下周將納入南韓交易所的K-New Deal指數；其新冠候選疫苗本周也正進入第三階段晚期試驗。

樂金電子大漲10.04%，為15.35萬韓元。報導稱美國科技巨擘蘋果將訪問亞洲供應商和汽車製造商，為大規模生產蘋果車做準備，並可能與南韓企業進行合作。

網際網路入口網站Naver上漲2.26%；線上通訊公司Kakao上漲0.97%。

現代汽車漲1.42%；線上貸款商KakaoBank跌0.97%。

韓元上漲，1157.0韓元兌一美元。

(時報資訊)