【時報編譯張朝欽綜合外電報導】韓股周五收紅。在美國公布就業數據的前夕，外資大舉買進當地股票。

　周五南韓KOSPI指數收漲25.21點或0.79%，為3201.06點。交易量為中等的6.30億股，總交易金額為12.86兆韓元(約108億美元)。

　外資大舉買超5801億韓元的股票，散戶賣超4681億韓元，機構投資人賣超772億韓元。

　南韓基準指數追蹤了華爾街樂觀走勢，開始強勁前進。道瓊隔夜上漲0.37%，那斯達克上漲0.14%。投資人觀望周五稍晚的美國就業數據。

　市場風向指標三星電子上漲0.79%，報7.66萬韓元；SK海力士上漲0.47%，報10.7萬韓元。

SK生物科學大漲9.12%。報導指稱，該公司下周將納入南韓交易所的K-New Deal指數；其新冠候選疫苗本周也正進入第三階段晚期試驗。

　樂金電子大漲10.04%，為15.35萬韓元。報導稱美國科技巨擘蘋果將訪問亞洲供應商和汽車製造商，為大規模生產蘋果車做準備，並可能與南韓企業進行合作。

　網際網路入口網站Naver上漲2.26%；線上通訊公司Kakao上漲0.97%。

　現代汽車漲1.42%；線上貸款商KakaoBank跌0.97%。

　韓元上漲，1157.0韓元兌一美元。

(時報資訊)

#韓股 #三星 #SK海力士

主要市場指數

紐約道瓊
35443.82 +131.29(0.37%)
05:19
S&P500
4536.95 +12.86(0.28%)
05:19
Nasdaq
15331.18 +21.80(0.14%)
05:16
費半指數
3411.32 +11.37(0.33%)
05:16
日經225
29128.11 +584.60(2.05%)
14:15
南韓KOSPI
3201.06 +25.21(0.79%)
17:01
香港恆生
25901.99 -188.44(0.72%)
16:08
上證指數
3581.73 -15.31(0.43%)
15:01
深圳成指
14179.86 -97.47(0.68%)
16:29
英國FTSE
7175.95 +12.05(0.17%)
17:41
法國CAC
6743.02 -20.06(0.30%)
17:41
德國DAX
15848.01 +7.42(0.05%)
17:41

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