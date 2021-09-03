財新8月服務業PMI創16個月低，A股3日高開收低。上證指數收跌15點，終止連升5日。市場交投暢旺，兩市成交合計增近一成至人民幣（下同）1.57兆元。

總結本周，滬指累計升1.69％，連升兩個星期，累計漲154點或4.5％。

上證指數先升後跌，一度重上3,600點關口，最多升16點或0.47％，高見3,613點，其後有賣壓，最多跌27點或0.77％，低見3,569點，全日收報3,581點，跌15點或0.43％，成交7,438.41億元。

深指早盤窄幅震盪，高見14,302點，升25點或0.18％，隨後走跌，最多跌158點或1.11％，低見14,118點，全日收市報14,179點，跌97點或0.68％，成交8,292.76億元。

滬深300指數報4,843點，跌26點或0.54％；創業板指數報3,102點，跌36點或1.17％。

各類股普遍走低，有色金屬股跌逾4％；化工、煤炭股跌逾2％；水泥、鋼鐵股跌逾1％；金融、房地產、石油股偏軟；電力股逆市升逾1％。

財新公布，中國8月服務業採購經理人指數（PMI）跌至46.7，是自去年5月以來首次出現收縮，創下16個月低，並低於預期的52。

(時報資訊)

#滬指 #PMI #交投

主要市場指數

紐約道瓊
35443.82 +131.29(0.37%)
05:19
S&P500
4536.95 +12.86(0.28%)
05:19
Nasdaq
15331.18 +21.80(0.14%)
05:16
費半指數
3411.32 +11.37(0.33%)
05:16
日經225
29128.11 +584.60(2.05%)
14:15
南韓KOSPI
3201.06 +25.21(0.79%)
17:01
香港恆生
25901.99 -188.44(0.72%)
16:08
上證指數
3581.73 -15.31(0.43%)
15:01
深圳成指
14179.86 -97.47(0.68%)
16:29
英國FTSE
7172.87 +8.97(0.13%)
17:31
法國CAC
6741.65 -21.43(0.32%)
17:31
德國DAX
15848.05 +7.46(0.05%)
17:31

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