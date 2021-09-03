（「台灣淨零行動聯盟」舉行成立大會，由右至左分別為新光人壽總經理黃敏義、新光金控董事長許澎、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、新光金控總經理吳欣儒及新光金控副總陳錦慧，出席表達新光金參與決心。圖／業者提供）

氣候異常讓各國頻現重大天災，地球已不能等，零碳排成全球顯學，新光金控3日表示，為響應巴黎協定及金管會綠色金融行動方案2.0政策，新光金控與國內20多家企業及單位共同發起，成立「台灣淨零行動聯盟」，並在9月2日舉行成立大會，共同推動「台灣淨零排放倡議Net Zero2030/2050」。

新光金控董事長許澎、總經理吳欣儒及新光人壽總經理黃敏義都出席「台灣淨零行動聯盟」成立大會，強調要展現新光金對環境永續經營的決心。許澎表示：「氣候變遷是全球都關注的國際趨勢，2050年淨零碳排轉型勢在必行，新光金控身為企業公民的一份子，我們肩負守護地球環境的責任，對抗氣候變遷已是勢在必行。」

同時，新光金控今年亦啟動內部碳定價制度，期望透過明確的內部碳定價，掌握排碳成本與減碳效率，並研擬於未來依循科學基礎減碳目標（SBT），以落實企業積極減碳的策略，朝企業永續發展的目標邁進。

新光金在2018年正式簽署支持氣候相關財務揭露（TCFD），積極評估氣候相關的實體風險、轉型風險及機會；實施金控集團全據點溫室氣體盤查及各項節能減碳措施，並在2020年首度參與國際非營利組織CDP（原碳揭露計畫）氣候變遷評比，獲得優於全球平均及亞洲平均的「B」評級。為加速企業節能減碳，響應政府推動再生能源策略，新光金控今年正式啟動碳定價制度，加強落實企業碳管理，希望有效降低企業碳排放量、提升能源使用效率，同時建立員工節能減碳的思維，養成節約能源的良好習慣。

新光金強調其長期關注環境保護，積極發揮金融業核心能力，促進環境邁向永續發展，同時連結聯合國永續發展目標SDG13氣候行動，訂定中長期減碳及節電目標，致力控制全球升溫不超過1.5°C的門檻。未來新光金控將持續完善氣候變遷減緩與調適策略，實現「光無所不在，心與你同在」的永續精神及價值，實踐企業永續經營的目標。

(時報資訊)

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