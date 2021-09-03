根據實價揭露顯示，台中市大里區大明路商圈一處巷弄公寓1樓，屋齡已達40年，自2013年到今年5月共揭露了6次轉手紀錄，僅第一次轉手小賠15萬元，歷經近8年的時間，價值增幅近一倍，以2019年11月轉手的獲利最多，來到90萬元，也是前一手持有時間最短的一次，只1個月就賣出，而今年5月的成交價也讓去年1月買入的賣方賺了81.8萬元，可說名符其實的「買到賺到」金雞母。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，該物件位在大明路商圈，生活機能健全，大明路與中興路二段亦能對外連結，四通八達，老公寓行情在單坪15萬元，大樓則在20萬元，該物件屬於在巷弄內的老公寓1樓，房價逐步攀升至2字頭也還算是符合區域房價，至於依靠像中興大學學生租屋市場，出租投報率也可來到4%左右。

分析屢見轉手卻能獲利，陳炳辰推測不排除為總價低好入手，若有出租的投報率也不錯，又或是有都更前兆等因素，而其持有時間短，應都得課徵房地合一稅35~45%重稅，粗估實際獲利也少了至少1/3。

另外，陳炳辰說明，不乏投資族群看準這類因為屋齡高，或是區域房市行情低的低總物件，好入手之餘，如生活圈具備大學城、工業區周邊等租屋族群，又或是台北市林森商圈這類較特殊型態的租屋市場，出租投資投報率都不錯，前景也不乏都更可能性，轉手都常見獲利，尤其帶租約的話更是無往不利。

(時報資訊)