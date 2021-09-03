中秋連假即將到來，台灣高鐵（2633）為鼓勵旅客假期中旅遊，特別推出高鐵假期「中秋限定」優惠專案，旅客凡購買18、19兩天出發專案行程入住14家指定飯店，即可享優惠價格、專屬好禮或房型升等不同好康。

同時，「中秋限定」專案還包含深獲好評的2日自駕遊，更加碼推出上述期間限定：加送時數不加價或贈送電子優惠券的超值優惠。自4日起開賣，歡迎旅客踴躍選購，Fun心度中秋。

此外，台灣高鐵也針對TGo會員加碼推出紅利點數168萬點抽獎活動！凡高鐵TGo會員，搭乘19日當天任一車次，並於購票時登錄TGo會員帳號，即可參加抽獎，每人均有1次抽獎資格。

台灣高鐵共提供168萬點TGo點數，預計1,000名幸運會員可獲得1,680點（相當336元購票金），10月15日於TGo會員網頁公告中獎結果，所有票種皆可參加本活動，歡迎旅客把握機會，踴躍購票抽好禮。

針對目前兼顧防疫與旅遊的新趨勢，台灣高鐵特別規劃高鐵假期「安心Go．森呼吸」系列商品，精選全台多個熱門自然系景點，以優惠價格讓旅客輕輕鬆鬆，即可來趟擁抱大自然、放鬆自在的安心旅行！特別適合喜愛親近山海的旅客，在日常謹慎防疫下安心出門深呼吸。

台灣高鐵表示，高鐵假期與全台合作飯店皆簽署「高鐵假期合作夥伴12項安心承諾」，確保飯店落實執行各項防疫措施，維護住宿安全；同時，高鐵車站及列車也持續加強清消作業並落實人員分流管理，高鐵公司希望，透過提供旅客安心入住與安全乘車的環境，讓高鐵假期的優質產品，帶旅客再次體驗美好台灣。

(時報資訊)

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