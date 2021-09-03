沃旭能源將4日參與台中就業博覽會，持續提供在地職缺、招募本地人才加入沃旭，以長期在台灣開發、建造及運維大規模離岸風場，不僅創造乾淨能源給台灣民眾，更能促進在地效益及永續發展。

由台中市政府舉辦、勞動部、科技部、經濟部、彰化縣政府、南投縣政府、苗栗縣政府等共同協辦的就業博覽會於四日登場，沃旭能源持續釋出15名優質本地缺，涵蓋運維、商業、採購、傳播等部門，歡迎有意投入離岸風電產業的專業人士踴躍參與，並和沃旭團隊親自面談，詳細了解各項職缺需求及工作詳情。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示：「今年是沃旭能源在台灣深耕發展的五週年，在台灣的員工數從2位增加到超過150位，開發及建造中風場總共超過4.5 GW，將長期投入資源負責完整的風場生命週期。本次釋出的台中在地職缺，上班地點將在離岸風電的重鎮基地台中港沃旭運維大樓，親身參與大彰化離岸風場的運維工作。其餘職缺位於台北，也是沃旭能源的亞太總部，職涯發展將有機會跨足亞太各市場，皆是非常優質的工作機會，歡迎有志者踴躍嘗試。」

離岸風場生命週期長達30年，包含開發、建造、運維、除役階段，其中又以運維期間歷時最長，培育、借重在地人才維護風場長期的運作，是為關鍵。沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場預計於2022年完成建造後將進入運維階段，並投入超過40億打造台中港相關建設。今年持續充實運維菁英團隊，全力招募風場運維經理、系統工程師、專案經理與合約經理等台中市梧棲區的職缺，創造優質高階就業機會。此外也提供資產管理、採購、永續發展、策略專案等專業職缺，加強培育亞太地區的離岸風電人才。

沃旭能源在全世界擁有超過27個營運中的風場，2016年將亞太總部設在台北，目前在台中、彰化均設有辦公室，以世界級風場運維技術和經驗，積極培育在地人才。歡迎有興趣投入綠能產業的人才參加活動，深入了解沃旭及相關職缺。

(時報資訊)