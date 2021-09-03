日盛投信3日表示，隨風險情緒好轉，美股再創史上新高，Fed持續釋放tapering訊號，8月底長端殖利率緩步回升；展望9月，聚焦美國就業數據、FOMC、債務上限。在美股強勁表現下，台股近日受激勵跟進走強，電子將扮演此波反彈走勢關鍵角色，後市觀察電子股漲升慣性能否延續。

美國初請失業金數降至疫情後新低，前一日美股四大指數全面收紅，那斯達克、標普500指數再度締造新高紀錄，台股3日再上演反彈行情。日盛MIT主流基金研究團隊表示，由於歐、美等消費市場逐步解封，加上隨美國逐漸步入傳統消費旺季，企業拉貨需求仍可望延續強勁動能，傳統銷售旺季均有利台灣供應鏈，預期台灣上市櫃公司獲利總和將再創歷史新高；指數在晶圓代工漲價及iPhone出貨等消息激勵下，有機會逐步墊高。

日盛MIT主流基金研究團隊指出，後續看好的產業以供不應求的半導體供應鏈、iPhone等5G手機供應鏈、受惠新平台規格升級的伺服器等電子股為主，傳產則持續留意以股價低估的鋼鐵族群、運動休閒等。半導體成熟製程亦因WFH效應及車市、工業用、消費性產品需求復甦而造成供應鏈短缺。根據調研機構統計，2021年全球半導體產值年增19.7％，2022年續回升至8.8％，半導體成長速度加快。

(時報資訊)