36歲陳姓男子涉嫌與境外假投資詐騙集團合作，由詐團盜用美女照片隨機拉客，待被害人上鉤後祭出溫情攻勢，以投資虛擬貨幣可獲得高額報酬話術吸引至假投資平台註冊投資，再由陳嫌在北市開設的科技公司為幌子，將不法所得以「虛擬貨幣買賣合約」包裝，輾轉洗錢給詐騙集團。刑事局偵查第七大隊循線將陳嫌等14人拘提到案，初估至少上百人受害，財損金額高達1.5億元。

警方調查，詐騙集團每隔一段時間，即更換投資平台名稱及連結網址，專案小組經偵查數月蒐集相關犯罪事證，發現該投資平台為境外詐騙集團所架設，可使用後端管理者身分登入操作，更改平台名稱、連結網址，甚至連投資盈、虧及出金審核等都能操控，讓被害人誤信真有獲利，進而再投入大量金錢，最後慘賠收場。其中，新北一名7旬老翁在短短兩個月內，遭詐2900萬元最高。

警方報請台北地檢署檢察官陳建宏指揮偵辦，查出陳嫌自2019年8月起開始替詐團洗錢，日前到其公司執行搜索，拘提陳嫌等14人到案，並在現場查扣現金39萬3100元、筆記型電腦5台、電腦主機9台、螢幕9台、教戰守則、合約書一批、手機16支、泰達幣（USDT）7萬1419顆、波場幣（TRX）1200顆、乙太幣（ETH）0.10808顆等贓證物。保守估算陳嫌洗錢金額應超過5億元，可從中抽取3％的佣金。全案訊後，依詐欺、組織及洗錢等罪嫌移送法辦。

(時報資訊)