台積電日前傳出調漲晶圓代工價格，先進製程漲10至15%，成熟製程漲20%，近日更有媒體指台積電讓大客戶蘋果享有VIP待遇，只漲3%，知名半導體分析師陸行之表示，這對AMD、Nvidia、聯發科等重點客戶情何以堪，但也指出幾個觀察重點，例如沒了蘋果單的測試，台積電先進製程能一直跑全球第一嗎？

陸行之在臉書分享對於台積電漲價，卻給大客戶蘋果VIP待遇的看法表示，大家應該想想台積電為什麼要給營收佔比超過20%，獲利佔比不到20%，訂單毛利率持續低於平均的客戶特別優惠，這對其他重點客戶如AMD、Nvidia、MediaTek被通知漲價10-20%，還有對於使用幾乎折舊完的舊設備及訂單毛利率高於平均的成熟製程客戶漲價20%情何以堪啊！

陸行之也指出幾個觀察重點如下：

1. 台積電在考量的應該是雖然先進製程龍頭客戶如蘋果占盡產能及價格優勢，但沒了蘋果單的測試，台積電先進製程能一直跑全球第一嗎？蘋果目前的談判能力應該還是優於台積電，但是有一天蘋果不再是台積電的龍頭先進製程的頂級客戶，相信台積電也會把這些特權慢慢收回。

2. 問了一圈台積電的大客戶都說10-20%漲價，大家一視同仁，小客戶都說還在談，感覺就是10-20%漲價是大客戶配合台積電的官方說法，實際情況還是看量，結果明年揭曉。

3. 台積電應該想想既然身為晶圓代工龍頭，是否應該把資本開支，研發費用全部壓在客戶少，客戶談判能力強，折舊費用高（70-80%營業成本佔比)，毛利率最差的先進製程上，未來20年半導體行業的製程節點nodes需求是像2020-2021年一樣遍地開花，還是像過去20年一樣集中在頭部先進製程，相信台積電管理層以後會研究各製程節點的供需狀況，知道該如何應對。

(時報資訊)

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