【時報記者林資傑台北報導】IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)公布2021年8月自結合併營收47.24億元，雖月減3.21％、仍年增達29.93％，改寫歷史次高。累計前8月合併營收329.46億元、年增達37.08％，續創同期新高。公司看好下半年旺季表現，將續拚營運逐季成長。

南電股價7月初觸及445元新高，隨後跟隨大盤震盪拉回，8月中下探343元止跌回升，近期於410～433元區間高檔震盪。今（3）日開高後穩揚3.87％至429元，終場上漲3.39％、收於427元。三大法人近4日合計調節賣超2000張。

南電副總暨發言人呂連瑞日前法說時表示，由於載板持續供不應求、接單能見度直達明年，加上傳統旺季效益挹注動能，第三季營運將較第二季成長。公司持續進行產能及產品組合優化，預期下半年營收將優於上半年，力拚營收及獲利達成季季增目標。

南電預期下半年兩岸高階IC載板產線皆可維持滿載，各廠持續透過製程優化及去瓶頸擴增載板產能。呂連瑞指出，ABF載板產能今年估增20％、至2023年估較2020年增加40％。載板及PCB營收貢獻比重目前接近8比2，後續載板貢獻可望突破8成。

呂連瑞指出，南電錦興廠向南亞承租的新廠房，預計年底完成建置、明年首季投產，合計ABF載板產能可望增加14～15％。其次，樹林廠亦執行擴產計畫，預計明年第四季完成、2023年首季投產，可望增加至少10％產能。目前尚有其他擴產計畫進行中。

美系外資日前出具報告，看好受惠需求強勁及供需吃緊，將使南電下半年載板稼動率維持載，帶動下半年及明後2年的營收及毛利率均維持成長趨勢，將2021～2023年獲利預期分別調升2％、5％、5％，維持「買進」評等、目標價自470元調升至505元。

另一家美系外資則出具深度報告，看好BT載板產業將啟動第三次上升周期，南電將成為主要受惠者之一。考量BT需求前景及明年初擴產20％，將南電2021～2023年獲利預期調升3～9％，維持「買進」評等、目標價自555元調升至635元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意