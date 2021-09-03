最高行政法院因承審一件謝姓退休公務員，因參加救國團溢領年資退休金給付案，關於社團年資處理條例規定「1年內」的規定，因法律有歧異，裁定提交大法庭統一見解，今天言詞辯論後，審判長諭知10月1日宣示裁定。

出現法律見解爭議是因「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」規定，追繳公職人員年資併社團專職人員年資（黨職併公職）溢領退休金，應在該條例施行1年內為之。但這1年的規定，是訓示規定或有法律效果，法院判決有歧異。

以考試院院長關中的案例，北高行政法院認為，社團年資處理條例規定「1年內」期限，文義上及法理上屬公法上權利行使期間的特別規定，考試院是核發機關應在1年內（2018年5月11日前），作成命關中返還之書面處分並送達他。

北高行政法院認定，考試院並未在期限作成命關中返還的書面處分，之後的處分到2018年5月17日才送達關中，已逾前開1年期限而有公法上權利消滅的情事，且銓敘部也不是得依該條例有權作成處分的機關，判決銓敘部須返還351萬多元。

本件大法庭的聲請原因案部分，台中高等行政法院認為銓敘部雖於2018年5月11日作成追繳函，但遲至2018年5月21日送達，已逾1年期限有公法權利消滅的情事，追繳函違法，判救國團勝訴。

(時報資訊)