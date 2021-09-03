【時報記者郭鴻慧台北報導】基育生物科技致力於農業基因體的研發，並整合種源育種資料庫及生物基因檢測晶片，朝向精準農業發展，今日與台中銀證券簽訂股票上市櫃輔導契約，積極朝向IPO上市櫃目標邁進。

基育生技因應農業產業未來發展趨勢，於109年10月正式從母公司基龍米克斯生物科技獨立出來，透過專業分工經營模式，基育生技專注於農業基因體服務，建立種源育種資料庫、基因檢測晶片，提供完整的農業基因體檢測服務及基因育種服務，為台灣首創農業大數據應用服務公司，立志成為台灣精準農業的領航者。

目前公司初步鎖定四大發展領域，包括：漁畜產(如：豬、雞、鴨)、水產(如：台灣鯛、石斑魚)、作物及微生物；在漁畜產種豬育種領域，公司扮演台灣種豬育種的隱形推手，透過DNA萃取、擴增、序列分析，對種公豬精液進行基因鑑定與親緣分析，成功協助台灣最大的種豬廠進行改良育種，增加種豬育種的效率與準確性。育種是養豬產業的火車頭，基育生技透過基因檢測、AI模型篩選，協助台灣種豬產業進行育種升級，讓台灣成為亞洲種豬產業的龍頭國。

在水產領域，基育生技目前透過與台灣海洋大學水產養殖學系合作推動「台灣鯛水產生技產業精準育種平台」，結合台灣鯛水產生技產業精準育種平台，選拔抗逆境與抗病等優良品種，育成具有高成長、抗病及耐逆境等優質特性之台灣鯛品系，並提供相關之基因資訊，給予國際大廠ThermoFisher，雙方共同合作開發「台灣鯛生物晶片」，積極拓展海外市場。

配合國家發展太陽光電計畫，基育生技攜手光電業者開發畜/魚電創生場域，利用基育的基因檢測技術搭配AI模型，協助業者選拔具生長優勢的物種，讓農地養水種電能符合法令規範。目前公司也與太陽能業者擴展合作雞舍建設，最快明年"雞"就可透過光電合作模式生產，透過結合基育生物大數據資料庫及相關檢測技術，實現符合綠能生態化之精準養殖。

(時報資訊)