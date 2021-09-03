基米（4195）旗下基育生技透過經濟物種的範疇累積生物大數據，從基因到性狀，探勘新的基因標誌、建立性能關聯模型，啟動台灣精準農業布局；3日與台中銀證券簽訂股票上市櫃輔導契約，預計年底興櫃，積極朝向IPO上市櫃目標邁進。

基育生技表示，精準農業是農業現代化的發展基石，透過結合物聯網（IoT）、人工智慧（AI）及大數據資料庫，可從生物的基因資訊實現精準育種，並結合大數據分析達到精準育種及智慧化養殖。

配合國家發展太陽光電計畫，基育生技更攜手光電業者開發畜／魚電創生場域，利用基因檢測技術搭配AI模型，協助業者選拔具生長優勢的物種，讓農地養水種電能符合法令規範。目前也與太陽能業者擴展合作雞舍建設，最快明年"雞"就可透過光電合作模式生產，實現綠能生態化之精準養殖。

基育生技109年10月從母公司基龍米克斯生物科技獨立出來，專注於農業基因體服務，建立種源育種資料庫、基因檢測晶片，提供完整的農業基因體檢測服務及基因育種服務，為台灣首創農業大數據應用服務公司。

基育生技指出，初步鎖定四大發展領域，包括漁畜產（如：豬、雞、鴨）、水產（如：臺灣鯛、石斑魚）、作物及微生物。其中，透過DNA萃取、擴增、序列分析，對種公豬精液進行基因鑑定與親緣分析，成功協助台灣最大的種豬廠進行改良育種，增加種豬育種的效率與準確性。

此外，透過與台灣海洋大學水產養殖學系合作推動「臺灣鯛水產生技產業精準育種平台」，並提供基因資訊給國際大廠ThermoFisher，合作開發「臺灣鯛生物晶片」，積極拓展海外市場。

(時報資訊)

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