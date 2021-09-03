【時報記者林資傑台北報導】封測族群受惠市場需求暢旺，2021年上半年營運普遍淡季不淡，隨著時序步入產業旺季，下半年營運動能無虞、有望高檔續揚，今（3）日跟隨大盤同步反彈，多檔個股股價開高走高，在半導體族群中表現強勁。

其中，南茂(8150)放量飆升7.53％至61.4元，終場勁揚6.65％、收於60.9元，雙創上市新高價，領漲封測族群。菱生(2369)放量勁揚5.87％、收於30.65元，華泰(2329)大漲5.38％、收於29.4元，台星科(3265)上漲5.29％、收於34.85元，漲幅均逾5％。

矽格(6257)放量上漲4.02％、收於67.2元，華新麗華集團旗下記憶體封測廠華東(8110)上漲3.75％、收於20.75元，封測大廠京元電子(2449)放量穩揚3.11％、收於46.4元。

CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)震盪走揚2.55％、收於261元，封測龍頭日月光投控(3711)帶量穩揚2.39％、收於128.5元。欣銓(3264)量縮上漲2.28％、收於67.3元，頎邦(6147)帶量穩揚2.14％、收於81.1元。

而力成(6239)穩揚1.35％、收於112.5元，旗下超豐(2441)則震盪走揚1.19％、收於93.4元，台塑集團旗下記憶體封測廠福懋科(8131)量增走揚1.18％、收於38.5元。僅捷敏-KY(6525)、鴻海旗下封測廠訊芯-KY(6451)、立衛(5344)則小跌0.5～0.8％，表現偏弱。

疫情帶動宅經濟等需求，配合5G及WiFi 6應用升級需求增加、車用需求復甦，使封測族群營運自去年下半年起明顯轉強，加上晶片複雜度提升帶動測試時間拉長，使各封測廠產能普遍供不應求，配合原物料成本上漲而漲價反應，使上半年淡季營運不淡、甚至逆強。

由於訂單需求持續暢旺，供應鏈產能持續供不應求，各封測廠對此紛紛擴大資本支出規模積極擴產，並與客戶簽署保障或長約確保需求及產線稼動率，使下半年成長動能無虞，旺季營運可望高檔續揚。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意