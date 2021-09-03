美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會當中釋出「升息時機未到」，預料全球低利率環境短期內不會反轉，資金對固定收益商品需求強勁，高收益債券投資市場持續火熱，市場看好美國高收益債券的高殖利率及信用評等獲調高兩大優勢，有利進場布局美高收債基金。

統計目前美國高收益債券殖利率約4.7％，傲視其他主要債券，不僅遠高於美國投資等級債的2.07％，及美國主權債的0.87％，甚至高於新興市場債，高殖利率的特色吸引今年來市場資金青睞。瀚亞投資-美國高收益債券基金研究團隊指出，美國高收益債市今年體質明顯轉佳，整體信用評等來到近年高檔，主因受惠經濟復甦以及寬鬆貨幣政策。

瀚亞投資-美國高收益債券基金研究團隊認為，美國高收益債券市場今年來升評浪潮不斷，第一季淨調升金額為317億美元，第二季獲得淨調升金額更是翻倍至1,130億美元，來到近10年來最佳狀態，預計可望發酵至2022年。

展望高收益債券後市，瀚亞投資研究團隊表示，從目前美國施打新冠肺炎疫苗後的保護力來看，整體表現正向，觀察到多數民眾生活陸續重回正軌，中長期走勢樂觀，因此有助於經濟復甦、企業獲利增加，進而支撐美國高收益債券市場。

瀚亞投資預期，目前Fed對升息並無迫切態度，其他主要國家央行則是維持寬鬆政策不變，低利率依舊是目前金融市場常態。因此擁有較高殖利率，及信用評等逐步提升的美國高收益債資產，為現階段最佳投資標的，建議挑選長期淨值穩定成長，並能提供較穩定收益來源的基金。

(時報資訊)