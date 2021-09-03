【時報-台北電】陸股全面走跌，有色金屬、飛機與船舶製造跌幅居前。期貨概念股午後續強，中國中期封漲停，瑞達期貨、弘業股份、南華期貨等跟隨衝高。半導體板塊回暖，中富電路漲超12%，南大光電、廣信材料、容大感光、中芯國際等跟漲。鴻蒙概念拉升，潤和軟體漲近5%，九聯科技、科藍軟體、拓維資訊等跟漲。天然氣板塊拉抬，重慶燃氣漲停，首華燃氣、新疆火炬、貴州燃氣、深圳燃氣等跟隨沖高。
盤中，滬指報3586.72點，跌0.29%；深成指報14204.56點，跌0.51%；創業板報3110.51點，跌0.90%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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