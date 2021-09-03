【時報記者莊丙農台北報導】美國能源股大漲，蘋果登新高，美股走強，台股在晶圓雙雄領軍下，指數開高走高，終場站上17500點，以17516.92點作收，上漲197.16點，上漲1.14％，成交金額3613.05億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美元指數近期出現漲多回檔，跌破月線支撐，亞幣近期也出現反彈，回到月線附近，預期台幣短期有機會升值，有利於後續資金動能轉強。觀察法人動向，外資近期在現貨市場雖然仍是維持買超，期貨未平倉空單也維持近期低檔，外資近期看好台股，不過本土投信在集中市場出現減碼，政府基金也在指數反彈之際持續減碼，但整體來看土洋對作，不過由於本波投信績效佳，後續若持續減碼，指數續漲走勢有待觀察。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，2021下半年度將逐步進入美國聯準會縮表與升息的深水區，8月底全球央行會議到9月第三周的FOMC會議可望有明朗的量化退場訊息，目前市場預期12月開始FED減少每月購債150億美元，聯準會點陣圖顯示2023年升息兩碼，以近期聯準會官員聲明來看，偏鷹派的聲明開始增多。

此外，以其他國家央行動向來看，原物料飆高的通膨問題是目前的挑戰，新興市場如巴西、俄羅斯今年已連續升息，成熟國家加拿大也預計2022年升息，在縮表議題發酵及量能萎縮下，台股仍以震盪整理格局為主，在選股操作上，建議朝利基成長型、高股息等防禦性佳的個股優先布局，以長期配息穩定的標的為核心持股，以長線保護短線以降低震盪風險。

櫃買指數收在216.36點，上漲1.79點，漲幅0.83％，成交金額1037.12億元。

(時報資訊)