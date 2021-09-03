（「台灣淨零行動聯盟」舉行成立大會，新光人壽總經理黃敏義、新光金控董事長許澎、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、新光金控總經理吳欣儒及新光金控副總經理陳錦慧（由右至左）一同合影。圖／新光金控提供）

為減緩氣候變遷造成的風險，淨零排放已成為全球主流趨勢。新光金控3日指出，為響應巴黎協定及金管會綠色金融行動方案2.0政策，新光金控董事長許澎、總經理吳欣儒及新光人壽總經理黃敏義於9月2日親自出席「台灣淨零行動聯盟」成立大會，展現新光金控對於環境永續經營的決心。

許澎指出，氣候變遷是全球都關注的國際趨勢，2050年淨零碳排轉型勢在必行，新光金控身為企業公民的一份子肩負守護地球環境的責任，對抗氣候變遷已是勢在必行。新光金控在2021年已啟動內部碳定價制度，期望透過明確的內部碳定價，掌握排碳成本與減碳效率，並研擬於未來依循科學基礎減碳目標（SBT），以落實企業積極減碳的策略，朝企業永續發展的目標邁進。

新光金控日前已攜手台灣永續能源研究基金會（TAISE）及國內等12家企業，於世界環境日（6月5日）成立「台灣淨零行動聯盟」，並於9月2日舉辦成立大會，共同推動「台灣淨零排放倡議Net Zero2030／2050」。

新光金控指出，新光金控2018年正式簽署支持氣候相關財務揭露（TCFD），積極評估氣候相關的實體風險、轉型風險及機會；實施金控集團全據點溫室氣體盤查及各項節能減碳措施，並在2020年首度參與國際非營利組織CDP（原碳揭露計畫）氣候變遷評比，獲得優於全球平均及亞洲平均的「B」評級。為加速企業節能減碳，響應政府推動再生能源策略，新光金控今年正式啟動碳定價制度，加強落實企業碳管理，希望有效降低企業碳排放量、提升能源使用效率，同時建立員工節能減碳的思維，養成節約能源的良好習慣。

新光金控指出，金控長期關注環境保護，積極發揮金融業核心能力，促進環境邁向永續發展，同時連結聯合國永續發展目標SDG13氣候行動，訂定中長期減碳及節電目標，致力控制全球升溫不超過1.5°C的門檻。未來新光金控將持續完善氣候變遷減緩與調適策略，實現「光無所不在，心與你同在」的永續精神及價值，實踐企業永續經營的目標。

(時報資訊)

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