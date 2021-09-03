（由台灣大哥大myVideo投資的戲劇《天橋上的魔術師》、《做工的人》、《未來媽媽》、節目《我們回家吧》、《畫說Lulu》入圍第56屆金鐘獎共27項提名肯定。圖／台灣大哥大提供）

由台灣大哥大myVideo投資的戲劇《天橋上的魔術師》、《做工的人》、《未來媽媽》、節目《我們回家吧》、《畫說Lulu》入圍第56屆金鐘獎共27項提名肯定。

其中，《天橋上的魔術師》入圍14項獎項，為最大贏家，《做工的人》也入圍9項大獎，證明myVideo投資眼光精準，帶動台灣影視產業蓬勃發展。

此外，台灣大哥大集團MOMOTV播出的《大雲時堂》，也入圍2項提名。

台灣大哥大總經理林之晨表示，myVideo投資的戲劇、節目入圍金鐘多項大獎，這麼優異的成績，證明myVideo不僅是台灣本土領先的OTT品牌，更是扶植本土影視最積極且最成功的OTT。

林之晨強調，myVideo以實際行動支持優秀創作人才，透過「以投代購」的模式，全力支持台灣影視產業發展，推升本土創作能量，打造出一部部膾炙人口的作品，也讓本土影視作品走上國際舞台，讓世界真正看見台灣。此外，台灣大哥大也透過勇敢追夢計畫，從上下游全方位扶植影視音人才，其中，歌手黃霆睿已經發行個人專輯，新銳導演李洹宇也收到電影邀約，兩人分別站上夢想的舞台，在各自的領域發光發熱。

歡慶myVideo出品作品入圍金鐘，即日起至10月31日止，推出myVideo豪華月租年約48折優惠，平均每天4元就能暢看上萬部精采內容，申辦再加碼送100元看片金，還有機會抽中無線藍芽耳機，讓用戶以優惠價格，享受上萬部精采影音內容。

myVideo共同出品的《做工的人》，獲提名本屆金鐘獎迷你劇集獎、導演獎、編劇獎，以及迷你劇集男主角獎、女主角獎、男配角獎、女配角獎、戲劇類節目剪輯獎，在myVideo播出期間有破百萬人觀看，當時不僅帶動高達四成五的新會員成長，更讓myVideo的付費用戶成長近二成。

《天橋上的魔術師》入圍鐘獎戲劇節目獎、導演獎、編劇獎，以及男主角獎、女主角獎、男配角獎、女配角獎、最具潛力新人獎、美術設計獎、燈光獎、攝影獎。

《未來媽媽》則入圍本屆戲劇節目編劇獎、女配角獎。該劇自開播至今在myVideo平台已累積逾200萬人次觀看，更蟬連23周myVideo戲劇排行榜第一名，也在海外獲得廣大迴響，版權已銷售至韓國、新加坡、馬來西亞、汶萊、印尼、越南等6個國家。

除了戲劇獲獎無數，myVideo共同出品的綜藝節目《我們回家吧》、《畫說lulu》也分別入圍益智及實境節目主持人獎與綜藝節目獎。

由集團MOMOTV推出的《大雲時堂》，入圍本屆生活風格節目獎，李四端也再度獲得肯定，入圍生活風格節目主持人獎。

myVideo透過「以投代購」策略投資戲劇，至今已共同出品15部原創影音內容，除了今年入圍金鐘獎的戲劇，myVideo共同出品的迷你劇集《76號恐怖書店之恐懼罐頭》、《追兇500天》，電影《怪胎》也在海內外影展備受肯定。《76號恐怖書店之恐懼罐頭》不僅入圍第55屆金鐘獎最佳音效設計，更榮獲新加坡ContentAsia Awards最佳亞洲恐怖劇集；《追兇500天》也在今年拿下新加坡亞洲內容大獎的亞洲最佳電視電影獎。myVideo投資的首部電影《怪胎》則入圍第57屆金馬獎最佳男女主角、2021台北電影獎最佳女主角等獎項，並入圍韓國富川國際奇幻影展與遠東電影節。

(時報資訊)

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